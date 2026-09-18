Müstehcen görüntüleri paylaşan kişi jandarma operasyonuyla tutuklandı

Gaziantep'te jandarma operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaştığı belirlenen bir şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

operasyon ve yakalama:

Yürütülen teknik takip ve soruşturma neticesinde adresi tespit edilen şüpheli, Şehitkâmil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan kişinin ismi H.B. olarak bildirildi. Şüpheli, jandarma tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

ele geçirilen materyaller ve adli süreç:

İkametinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 1 sim kart, 1 bilgisayar, 2 harddisk, 1 USB bellek ve 1 modem olmak üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu. Elde edilen veriler soruşturma kapsamında incelenmek üzere delil olarak değerlendirilirken, H.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili dijital materyallerin ayrıntılı incelemesini sürdürürken, benzer paylaşımlara yönelik ihbar ve bildirimlerin önemine dikkat çekti.

GAZİANTEP'TE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN MÜSTEHCEN İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANDI.