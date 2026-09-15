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Müstehcenlik soruşturmasında Mersin'de provokatif paylaşımlara 60 hesap için erişim kararı

Mersin'de yürütülen müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında provokatif ve LGBT propagandası içerikli 60 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Müstehcenlik soruşturmasında Mersin'de provokatif paylaşımlara 60 hesap için erişim kararı

Mersin'de sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde yürütülen çalışmada çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlere başlanıldı.

Emniyet yetkilileri operasyon sırasında silah ve çeşitli suç unsurlarının ele geçirildiğini bildirirken, şüpheliler hakkında müstehcen içerik üretme, gayri ahlaki fuhuş, fuhuş için yer temin etme gibi suçlamalarla soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İçerik paylaşımı ve engel talebi:

Soruşturma sürecinde bazı sosyal medya hesaplarının adli soruşturmaya yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı ve aynı zamanda LGBT propagandası yaptığı tespit edildi. Bu paylaşımların soruşturmanın seyrini etkileme riski görülmesi üzerine, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı erişim engeli talebinde bulundu.

Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği, adli soruşturmaları hedef alan ve propagandaya yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen hesaplarla ilgili erişimin engellenmesine karar verdi.

Kararın uygulanması ve soruşturmanın seyri:

Mahkeme kararlarının uygulanması için ilgili bildirimlerin Siber Güvenlik Başkanlığına yapıldığı öğrenildi. Kararla birlikte toplam 60 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verilmiş oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ederken, erişim engeli kararının soruşturmanın güvenliği ve kamu düzeninin korunmasına yönelik adımlar arasında yer aldığı belirtildi.

MERSİN&#039;DE 50 ŞÜPHELİ MÜSTEHCENLİK VE FUHUŞ OPERASYONALRINDA GÖZALTINA ALINDI.

MERSİN'DE 50 ŞÜPHELİ MÜSTEHCENLİK VE FUHUŞ OPERASYONALRINDA GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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