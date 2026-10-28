Müşteri gibi girip tezgahtaki telefonu çaldı; fırın kamerası anbean kaydetti

olayın özeti:

İstanbul Sultangazi'de, 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir fırında müşteri kılığına giren şüpheli, çalışan personelin dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsız, eylemi gerçekleştirdikten sonra hızla iş yerinden uzaklaştı.

Olay anı ve şüphelinin rahat tavırları iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

olayın gelişimi:

İddiaya göre şüpheli içeri müşteri gibi girip tezgahın bulunduğu alana yöneldi. Personelin kısa süreli dikkatsizliği sırasında tezgahta bulunan cep telefonunu alarak bölgeden ayrıldı.

görüntülerin kaydı:

Kayıtlarda şüphelinin olay sırasında sakin davranışlar sergilediği ve hırsızlığı hızlıca gerçekleştirdiği görülüyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın tespiti açısından önemli delil niteliğinde kaydedildi.

şikayet ve bilgi:

Yaşanan olayın ardından iş yeri sahibinin emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ FIRINDA ÇALIŞAN PERSONELİN DALGINLIĞINDAN YARARLANAN ŞÜPHELİ, TEZGAHTA BULUNAN CEP TELEFONUNU ÇALARAK UZAKLAŞTI.