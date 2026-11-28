Mut Palantepe mevkiinde zincirleme kaza: beş kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi mevkiinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar sağlık kuruluşuna götürüldü.

Kazanın detayları:

Kaza, M.K. idaresindeki 33 UV 125 plakalı traktör, R.A. idaresindeki 33 UT 453 plakalı kamyonet, 42 ATS 286 plakalı yolcu otobüsü ve 42 AJD 264 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar M.K., R.A., D.A., Ş.O. ve U.Z. olarak tespit edildi ve ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

MUT İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.