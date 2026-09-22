Mütalaada savcı, FETÖ'nün yeni yapılanmasında daha ağır ceza istedi

mütalaa ve duruşmadaki gelişmeler:

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 6 Mayıs 2025'te Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen operasyonda tutuklanan ve aralarında NAKSAN Holding'in eski sahibi Taner Nakıboğlu'nun da bulunduğu 5 sanık hakkında açıklanan mütalaa tartışıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Orhan K., tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Muhammet Ahmet R., Uğur Ö. ve Mehmet D. ile avukatları hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında sanıkların ceza alt sınırından uzaklaştırılarak cezalandırılmasını talep etti ve dosyada firari olan Mustafa Bora Y.'nin dosyasının ayrılmasını istedi.

gizli tanığın beyanları ve sanık savunmaları:

Mahkemede dinlenen gizli tanık, Taner Nakıboğlu'nu 1994'ten beri tanıdığını, 2016 sonrası çevresindekilere darbe girişimi gerçekleşseydi devlet bakanı olacağını söylediğini duyduğunu ve 2016-2019 yılları arasında cumartesi günleri bağ evinde toplantılar düzenlediğini iddia etti. Tanık, Nakıboğlu'nun çevresindeki arkadaşları örgütle ilgili toplantılara çağırdığını belirtti.

Taner Nakıboğlu beyanlara karşı, 2016-2022 arasında tutuklu kaldığını, bağ evi olmadığını ve tanık anlatımlarının asılsız olduğunu savundu. Mütalaaya karşı diğer sanıklar da farklı savunmalar yaptı: Muhammet Ahmet R. etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini, Uğur Ö. ise işe para kazanma amacıyla girdiğini ve hiç kimseye örgütle ilgili bir şey anlatmadığını ifade etti. Tutuklu sanık Mehmet D. de somut delil olmadığını belirterek tahliye ve beraat talep etti.

mahkeme kararı ve soruşturmanın geçmişi:

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. Heyet, tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine karar verdi.

Olayın geçmişine ilişkin olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda örgüte üye olma ve paravan şirketler aracılığıyla örgüte finans sağlama iddialarıyla toplam 222 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada, örgütün yeniden yapılanma çalışmaları yürüttüğü, farklı haberleşme uygulamaları kullandığı, öğrenci yapılanmasına ağırlık verdiği ve toplantılarını yurt dışında gerçekleştirdiği iddia edildi.

GAZİANTEP MERKEZLİ 47 İLDE FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA TUTUKLANAN, ARALARINDA NAKSAN HOLDİNG'İN ESKİ SAHİBİ TANER NAKIBOĞLU'NUN DA BULUNDUĞU 5 SANIK, 2’NCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.