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Müteahhitlik ofisinde silahlı saldırı: iki kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı

Samsun İlkadım'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüphelinin girdiği müteahhitlik ofisinde 1'i kadın 2 kişi yaralandı; saldırgan yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:49

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Müteahhitlik ofisinde silahlı saldırı: iki kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı

Müteahhitlik ofisinde silahlı saldırı: iki kişi yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde meydana gelen olayda, 1’i kadın 2 kişi silahla yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

olayın gerçekleşme şekli:

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan Kurtoğlu İş Merkezinin 2. katındaki bir müteahhitlik ofisinde yaşandı. İddiaya göre, M.T.Y. (35) adlı şahıs, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan G.K. (34)’nin çalıştığı büroya girdi. Burada tabancayla ateş açan şüphelinin hedefi G.K. ile müteahhit M.E. (46) oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek iki ayrı ambulansla hastanelere kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerini topladı.

yakalanma ve adli süreç:

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye görevi yapan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemedeki ifadesinde saldırının alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Nöbetçi mahkemece tutuklanan şüpheli, hükümlendirildiği cezaevine sevk edilmek üzere Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler sürüyor.

M.T.Y. (35) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

M.T.Y. (35) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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