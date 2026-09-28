Dolar 48,9771 +0,12%
Euro 55,7050 -0,07%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.538,57 -3,91%
EUR/USD 1,1370 -0,20%
Brent Petrol 99,99 +2,62%
--°

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutuklandı

6 Eylül'de Samsun Atakum'da mutfak penceresinden girip bıçak tehdidiyle içinde 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı gasp eden kişi yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:26

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 17:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

6 Eylül günü Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde İ.D.'nin evine mutfak penceresinden giren bir kişi, bıçak çekerek içinde kimlik kartları ve 3 bin 600 lira bulunan cüzdanı gasp etti.

Mağdurun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, delil ve kamera kayıtları ile şüphelinin tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

şüphelinin yakalanması:

Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin yürüttüğü takip sonucu, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ş.A.O. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

mahkeme süreci:

Polisteki soruşmanın ardından adliyeye sevk edilen Ş.A.O., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadelerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN&#039;UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN EVİNE MUTFAK PENCERESİNDEN GİREREK BIÇAK TEHDİDİYLE...

SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN EVİNE MUTFAK PENCERESİNDEN GİREREK BIÇAK TEHDİDİYLE CÜZDANINI GASP EDEN Ş.A.O., ÇIKARDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Plakasız motosiklet kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edi...
images

Bolu'da ikinci el mantar çadırları yeni gibi gösterildi: 24 milyonluk yersiz öde...
images

Serik'te balkon alevleri eve sıçramadan kontrol altına alındı
images

Valiz suç delili oldu: Manavgat'ta 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muş'un sonbahar meyveleri tezgâhlarda hayat buldu

Plakasız motosiklet kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi

Bolu'da ikinci el mantar çadırları yeni gibi gösterildi: 24 milyonluk yersiz ödeme iddiası

İstanbul sağanakla vuruldu, Şişli’de ağaçlar devrildi, Beşiktaş’ta rögarlar taştı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi