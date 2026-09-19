Mutfakta başlayan ankastre yangını apartmanı alarma geçirdi: 4 kişi dumandan etkilendi

İnegöl'de mutfakta başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerindeki Çakır Sitesi'ndeki dairede saat 11.30 civarında meydana geldi. Yangının, mutfakta bulunan ankastre cihazdan çıktığı belirtildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, mutfaktaki alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sırasında binada yaşayanların tahliyesi sağlandı ve yangının büyümesi önlendi.

Dumandan etkilenenler ve inceleme:

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Yaralanma veya hayati tehlike ile ilgili bilgi verilmedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN SIRASINDA DAİREDE BULUNAN 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.