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Mut'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde Alzheimer hastası 70 yaşındaki Cennet Değirmen üç gündür kayıp; AFAD, jandarma ve bölge halkı arama çalışmalarına katılıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mut'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor

Mut'ta kayıp 70 yaşındaki kadın için arama çalışmaları devam ediyor

Mut ilçesi Hisar Mahallesi'nden 3 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

arama çalışmalarına katılan ekipler:

İhbarı takiben harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, bölge halkının desteğiyle arama faaliyetlerini yürütüyor. Ekipler kaybolan kişiye ulaşmak için koordineli çalışmalar gerçekleştiriyor.

aranan bölgeler ve son durum:

Aramalar Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde yoğun şekilde devam ediyor. Şu ana kadar aramalardan sonuç alınamadı; yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

CENNET DEĞİRMEN

CENNET DEĞİRMEN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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