Mut'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor

Mut'ta kayıp 70 yaşındaki kadın için arama çalışmaları devam ediyor

Mut ilçesi Hisar Mahallesi'nden 3 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

arama çalışmalarına katılan ekipler:

İhbarı takiben harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, bölge halkının desteğiyle arama faaliyetlerini yürütüyor. Ekipler kaybolan kişiye ulaşmak için koordineli çalışmalar gerçekleştiriyor.

aranan bölgeler ve son durum:

Aramalar Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde yoğun şekilde devam ediyor. Şu ana kadar aramalardan sonuç alınamadı; yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

CENNET DEĞİRMEN