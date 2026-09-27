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Mut'ta traktör kazasında can kaybı ikiye yükseldi

Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpışması sonucu İbrahim Tepe olay yerinde, Muhammet Çakır ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mut'ta traktör kazasında can kaybı ikiye yükseldi

Mut'ta iki traktör çarpıştı:

Mersin'in Mut ilçesinde dün meydana gelen kazada iki traktör çarpıştı; çarpışma sonucunda traktörlerden biri şarampole uçtu, diğeri devrildi. Olay yerinde ve sonrasında yapılan müdahalelerle kazada ilk belirlemeler netleşti.

Kaza ve araçların durumu:

Kaza, Hacınuhlu Mahallesi Söğütözü Yayla yolu üzerindeki Sıra Tekne mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre 33 AGJ 074 plakalı traktörü süren Muhammet Çakır'ın arkasından, aynı istikamette seyreden 33 UK 706 plakalı traktörün sürücüsü İbrahim Tepe (39) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole yuvarlandı, diğeri devrilerek durdu.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonucunda İbrahim Tepe hayatını kaybetti; diğer traktörün sürücüsü Muhammet Çakır ile eşi Şerife Çakır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Muhammet Çakır daha sonra Karaman'a sevk edildi; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Çakır'ın bugün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Şerife Çakır'ın tedavisinin ise Mut Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE İKİ TRAKTÖRÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 2&#039;YE YÜKSELDİ. ...

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE İKİ TRAKTÖRÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ. (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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