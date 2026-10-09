Mut'ta üçüncü zeytin ve zeytinyağı buluşması başladı

açılış ve katılım:

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda başladı. Açılış programına siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, çevre ilçelerin belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Mut halk oyunları ekipleri gösterileriyle açıldı; gösterilerin ardından protokol üyeleri kürsüye çıkarak zeytin ve zeytinyağı üretiminin ilçe için taşıdığı önemi vurgulayan konuşmalar yaptı.

festival programı ve etkinlikler:

Festival üç gün sürecek ve ilk günün akşam bölümünde konserler düzenlenecek. İkinci gün düzenlenecek panelde zeytinyağında pazarlama, kalite, üretim ve gastronomi konuları ele alınacak. Program kapsamında ayrıca zeytinyağlı yemek yarışması, gastronomi alanında Work Show gösterileri, şiir yarışması ve ödül törenleri yer alıyor.

hedefler ve kapanış:

Etkinliklerin temel hedefi, Mut'un önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytin ve zeytinyağının tanıtımını güçlendirerek yerel ekonomiye katkı sağlamak ve bölge kültürünü ön plana çıkarmak. Festivalin üçüncü ve son gününde Mut İlçe Stadı'nda çocuk karnavalı düzenlenecek ve etkinliklerle festival sona erecek.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE BU YIL 3’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN MUT ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ BAŞLADI.