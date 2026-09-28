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Mut’ta zeytin sezonu başladı: verim yüksek, fiyatlar 10 ile 60 lira arasında

Mut ilçesinde başlayan zeytin hasadında rekolte yüksek; 269 bin dekarda 13 milyon ağaçtan 300 bin ton bekleniyor, fiyatlar 10-60 TL.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

Mut’ta zeytin sezonu başladı: verim yüksek, fiyatlar 10 ile 60 lira arasında

Mut’ta zeytin hasadı başladı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mersin’in Mut ilçesinde bu sezon hasat başladı. Bahçelerdeki zeytinler, boyutuna ve cinsine göre alıcı buluyor; elek gözü sınıflamasına göre en düşük fiyat 10 lira, en yüksek fiyat ise 60 lira olarak açıklandı.

bölgenin üretim ölçeği:

Mut ilçesi, ülke genelinde üretimin büyük bölümünü karşılayan sahalardan biri. İlçede 269 bin dekar alanda zeytin ağaçları yer alıyor ve kayıtlı ağaç sayısı 13 milyon olarak biliniyor. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu geniş alandan bu yıl yaklaşık 300 bin ton ürün beklediklerini bildirdi. Zeytin, hem üreticiler hem de tarım işçileri için önemli bir gelir kaynağı konumunu sürdürüyor.

üreticilerin değerlendirmesi:

Hem üretim hem de satış yapan çiftçiler hasadın başladığını ve rekoltenin yüksek olduğunu vurguluyor. Üreticilerden Hasan Tepe fiyatların geçen yıla göre düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl zeytin hasadımız başladı, rekoltemiz yüksek. Geçen yıla rağmen fiyatlar düşük. Bu elek gözüne göre cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında alınıyor. İstediğimiz şu çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı. Temennimiz daha iyi olması" dedi.

Bir diğer üretici İbrahim Arı ise sezona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yıl Mut’ta zeytin sezonu başladı. Fiyatlar eleğine göre 10 liradan başlayıp 60 liraya kadar satılıyor, rekoltemiz yüksek" ifadelerini kullandı. Hasadın ilerleyen günlerinde fiyat ve satış eğilimleri takip edilecek.

MUT İLÇESİNDE ZEYTİN HASADI BAŞLARKEN, BU YIL 269 BİN DEKAR ALANDA, TAHMİNİ 300 BİN TON ZEYTİN VE...

MUT İLÇESİNDE ZEYTİN HASADI BAŞLARKEN, BU YIL 269 BİN DEKAR ALANDA, TAHMİNİ 300 BİN TON ZEYTİN VE 50 BİN TON ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ BEKLENİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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