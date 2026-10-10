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Mut'ta zeytinyağlı yemekler ödül için yarıştı

Mersin'in Mut ilçesinde 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde en iyi zeytinyağlı yemekler seçildi; kazananlara para ödülü verildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mut'ta zeytinyağlı yemekler ödül için yarıştı

Mut'ta zeytinyağlı lezzetler yarıştı

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 3. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında, yerel üreticiler ve aşçılar en iyi zeytinyağlı yemek unvanı için bir araya geldi. Etkinlik, Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirildi ve izleyiciler yerel tatları takip etme fırsatı buldu.

yarışma kategorileri ve sonuçlar:

Yarışmada zeytinli içli sıkma, zeytinyağlı kısır ile zeytin ve zeytinyağlı börülce salatası olmak üzere farklı kategoriler belirlendi. Jüriliğini ise Mutfak Sanatları ve Gastronomi Sanatları Federasyonu (MUKAFED) üyeleri üstlendi. Sıcak kategoride birinciliği Münire İlgili, ikinciliği Gönül Kiraz ve üçüncülüğü Eyüp Pekduran kazandı. Finale kalan yarışmacılara para ödülü verildi.

jüri değerlendirmesi ve ödüller:

Federasyon şefi ve jüri üyesi Mustafa Polat, Mut'taki katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Mut’ta üretilen zeytinyağının bu kadar hafif olduğunu bilmiyorduk. Tadı, kokusu gerçekten çok güzel. Yarışmacıların yaptıkları yemeklerde seçim yaparken gerçekten zorlandık. Çünkü hepsi birbirinden güzeldi" sözleriyle değerlendirmesini paylaştı. Jüri kararları, yerel zeytinyağının karakterini ortaya koyan sunum ve tatların öne çıkmasıyla şekillendi.

Festival, hem üreticileri hem de ziyaretçileri bir araya getirerek Mut zeytinyağının tanıtımına katkı sağladı ve bölge mutfağının zeytinyağıyla zenginleşen çeşitliliğini gözler önüne serdi.

MUT İLÇESİ’NDE 3’CÜ. MUT ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ KAPSAMINDA ZEYTİNYAĞLI YEMEK YARIŞMASI...

MUT İLÇESİ’NDE 3’CÜ. MUT ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ KAPSAMINDA ZEYTİNYAĞLI YEMEK YARIŞMASI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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