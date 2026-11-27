Türkiye heyeti İslamabad'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ikinci toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Türk heyeti, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından akşam yemeğinde kabul edildi; Şerif konuklarını kapıda karşıladı.

toplantı sonrası kabul:

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, basına yaptığı açıklamada ülkesinin Mekke Ortak Savunma İttifakına bağlılığını yeniden vurguladı. Şerif, üç ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğünü anlaşma hükümleri doğrultusunda savunma konusundaki birlik ve kararlılığından memnuniyet duyduğunu belirtti ve Suudi Arabistan’a karşı tam destek ile dayanışma mesajını yineledi.

katılımcılar ve diplomatik mesajlar:

Etkinlikte Suudi Arabistan heyetinde Savunma Bakanı Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Genelkurmay Başkanı Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili yer aldı. Pakistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, Savunma Bakanı Khawaja Asif ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhammed Asım Malik bulundu. Türk heyetiyle gerçekleştirilen bu kabul, ittifak gündeminin siyasi ve güvenlik boyutlarının görüşüldüğü toplantının ardından üç ülke arasında verilen dayanışma ve koordinasyon mesajını pekiştirdi.

Toplantı ve akşam yemeği, üyeler arasındaki stratejik işbirliğinin yanı sıra bölgesel güvenlik konularında doğrudan iletişim ve eşgüdüm için bir platform olarak değerlendirildi. Türk heyeti İslamabad’daki temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı sonrasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya geldi.