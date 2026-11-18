Miçotakis ve Hristodulidis görüşmesi:

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi. Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümünde uzun yıllardır denenen federasyon modeline yeniden vurgu yaparak Yunanistan'ın tutumunun değişmediğini belirtti.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik girişimlerini desteklediklerini ifade etti ve sözlerini şöyle aktardı: "Hedefimiz her zaman adanın yeniden birleşmesidir. Amacımız iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona ulaşmaktır".

federasyon ve çözüm vurgusu:

Başbakan, Kıbrıs meselesinde çözüm yolunun egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli bir yapı olmadığını, uzun süre denenen ve sonuç alınamayan ancak yine de hedeflenen çözümün iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olduğunu savundu. Miçotakis, BM aracılığıyla yeniden başlayacak müzakerelerin önemine işaret etti ve Yunanistan'ın bu çabalara destek verdiğini kaydetti.

Haberde ayrıca, Türkiye ve KKTC tarafının Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askeri varlığının önemini vurguladığı; bu tarafların ise egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözümü savunduğu belirtildi.

enerji projeleri ve deniz tabanı araştırmaları:

Miçotakis, Yunanistan ile GKRY arasında planlanan elektrik bağlantısı projesi kapsamında deniz tabanı araştırmalarının geçtiğimiz hafta yeniden başladığını duyurdu. Projenin Avrupa açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten başbakan, çalışmaların başlangıçtaki planlamaya uygun şekilde sürdüğünü vurguladı.

Miçotakis ayrıca GKRY ile iş birliğinin yalnızca enerjiyle sınırlı kalmadığını; ekonomi, denizcilik, yapay zekâ, güvenlik ve iklim krizi alanlarında da ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi ve projenin Kıbrıs Adası üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI KYRİAKOS MİÇOTAKİS, GKRY LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS İLE DÜZENLEDİĞİ ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KIBRIS MESELESİNDE ÇÖZÜM YOLUNUN, EGEMEN EŞİTLİK VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜ TEMELİNDEKİ "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" YERİNE UZUN YILLAR DENENEN, ANCAK HİÇBİR SONUÇ ALINAMAYAN "FEDERASYON" OLDUĞUNU SAVUNDU.