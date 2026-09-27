Müze ışıkları altında Türkçe dersi: oyunla öğrenmenin yeni adresi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri Türk Dil Bayramı kapsamında müze ortamında düzenlenen bir etkinlikle dil öğrenimini sınıf dışına taşıdı.

etkinliğin atmosferi ve uygulaması:

Türkçe öğretmeni ile beden eğitimi öğretmeninin birlikte hazırladığı 'Türkçenin Oyun Hâli' projesinin açılışı, müzenin gece atmosferinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, müzenin tarihî dokusu içinde geçmişin izlerini takip ederken çeşitli oyunlar aracılığıyla Türkçenin zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Etkinlikte hareket, düşünme ve araştırma iç içe geçti; öğrenme süreçleri oyun temelli aktivitelere dönüştü.

öğrenme hedefleri ve kazanımlar:

Çalışmada amaç, öğrencilerin yalnızca dil becerilerini geliştirmek değil; aynı zamanda fiziksel etkinlik, iş birliği ve keşfetme yeteneklerini de güçlendirmekti. Proje, disiplinler arası yaklaşım sayesinde öğrencilerin hem zihinsel hem bedensel etkinliğini destekleyerek öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmeyi hedefledi.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ MARMARİS EVRENPAŞA ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, TÜRK DİL BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN GECE MÜZECİLİĞİ ETKİNLİĞİNDE TÜRKÇEYİ OYUN VE KEŞİF YOLUYLA ÖĞRENME FIRSATI BULDU.