Müze yenileniyor: Aydın Arkeoloji Müzesi geçici olarak ziyarete kapatıldı

Aydın Arkeoloji Müzesi, yürütülecek sistem yenileme ve kurulum çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapalı olacak. Konuya ilişkin duyuru Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Kapanma gerekçesi ve resmi onay:

Duyuruda, çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu onay, 23 Kasım 2026 tarihli makam yazısına dayanmaktadır.

Ziyaretçi düzenlemeleri ve yeniden açılış:

Aydın Arkeoloji Müzesi, sistem yenileme ve kurulum işlemleri tamamlandığında yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Kurum, geçici kapanma süresinin 15 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Bu süre boyunca müzeye giriş sağlanmayacak; ziyaret planı olanların duyuruları takip etmesi ve İl Müdürlüğü açıklamalarına göre hareket etmesi önem taşıyor.

(ARŞİV FOTO) -AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ, SİSTEM YENİLEME VE KURULUM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 15 ARALIK 2026 TARİHİNE KADAR GEÇİCİ OLARAK ZİYARETE KAPATILACAK.