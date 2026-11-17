Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi ve Taş Tepeler sergisi:

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonuyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi, ülkenin müzecilik politikalarının güncel hedeflerini ve saha çalışmalarının sonuçlarını görünür kıldı. Kongre açılışında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir aradaydı; programa başlangıçta Karahantepe, Sayburç ve Göbeklitepe'de gün yüzüne çıkarılan eserlerin ilk kez sergilendiği Taş Tepeler Sergisinin kütüphanedeki gösterimi damga vurdu.

Geleceğe Miras ve saha çalışmalarının boyutu:

Bakan Ersoy, 2023'te başlatılan ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projelerinden biri olarak tanımlanan Geleceğe Miras programının bu yılki faaliyetlerini paylaştı. Ersoy, projeyle arkeolojik kazıların kapsamının genişletildiğini ve bilimsel araştırmaların güçlendirildiğini belirterek, "Bu yıl Geleceğe Miras kapsamında 67 ilimizde tam 261 kazı alanında çalışmalar yürüttük" dedi. Ayrıca yılsonuna kadar tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının 800’e ulaşmasının öngörüldüğünü aktardı.

Ersoy, Anadolu'nun zengin kültürel mirasının korunması ve eserlerin bilim dünyasıyla toplumla buluşturulması için müzecilik altyapısına yönelik yatırımların sürdürüleceğini vurguladı. Bu kapsamda Antalya'daki yeni müze yatırımı ve İstanbul'daki restorasyon projeleri örnek olarak sunuldu.

Dijitalleşme, envanter ve erişim adımları:

Bakanlık tarafından geliştirilen Müze Ulusal Enformasyon Sistemi'ne aktarılan kültür varlığı sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığını açıklayan Ersoy, dijital altyapının envanter, laboratuvar ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığını belirtti. Ersoy, dijitalleşmeyi sadece kayıt altına alma olarak görmediklerini; sanal müze uygulamaları, uluslararası platform iş birlikleri ve ziyaretçi deneyimini iyileştiren dijital uygulamalarla kültürel mirasın erişilebilirliğinin artırıldığını ifade etti.

Bakanlık; Google Arts & Culture, Museum With No Frontiers ve Turkish Museums gibi platformlarla iş birliği yaparak ziyaretçi deneyimleri ve koleksiyon yönetimini dijital ortama taşıdı. Ersoy, teknolojinin kültürel mirasla insan arasındaki bağı güçlendiren bir araç olması gerektiğini vurguladı.

Müzelerin işlevi, restorasyonlar ve erişim çabaları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kongrede, Türkiye genelinde 692 müze bulunduğunu; bunların 233’ünün Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olduğunu ve toplamda yaklaşık 4 milyon esere ev sahipliği yapıldığını bildirdi. Yılmaz, 2021'den bu yana müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısının 150 milyondan fazla olduğunu vurguladı.

Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Külliyesi restorasyonuyla ilgili bilgi veren Yılmaz, restorasyonu tamamlanan 7 yapı ve 46 salonun 5 ayrı müze olarak düzenlenmesiyle yaklaşık 10 bini aşkın eserin ziyaretçilerle buluşturulduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Ersoy, mevcut müzelerin sergileme, koruma, depolama ve ziyaretçi hizmetlerinin çağdaş standartlara yükseltildiğini ve yeni müze projeleriyle niteliğin de sürekli artırıldığını kaydetti.

Haydarpaşa, Sirkeci ve müzelerin toplumla bağı:

Ersoy, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının müze, sergi alanı, kütüphane ve kültür-sanat faaliyetleriyle "yaşayan merkezler" haline getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Müzelerin toplumla kurduğu bağa özel önem verdiklerini belirten Ersoy, müzeleri yalnızca bir kez ziyaret edilen mekânlar değil, toplumun tekrar tekrar buluşmak istediği dinamik kültür merkezleri olarak konumlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Bu yaklaşımın bir parçası olarak süreli sergiler, eğitim faaliyetleri ve yenilikçi ziyaretçi deneyimleri ön plana çıkarıldı.

Erişim ve toplumsal katılım uygulamaları:

Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında 22 müze ve ören yeri belirlenen saatlerde ziyarete açıldı; bu uygulamadan bir milyonu aşkın ziyaretçi yararlandı. Ersoy, dijital teknolojiler ve değişen ziyaretçi beklentilerinin müzelerin sorumluluğunu genişlettiğini, başarının koleksiyon zenginliğinin ötesinde koruma, yorumlama, erişim ve gelecek nesillere aktarma biçimleriyle ölçüldüğünü belirtti.

Uluslararası iş birliği, iade süreci ve gelecek takvimleri:

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Ersoy, 2002-2026 döneminde yurt dışından Türkiye'ye iade edilen kültür varlığı sayısının 13 bin 574 olduğunu açıkladı. Ersoy, kültür varlıklarının ait oldukları toplumlar ve coğrafyalarla olan bağının korunmasının temel prensip olduğunu vurguladı.

Ayrıca Türkiye'nin 2027 yılında İstanbul'da düzenleyeceği UNESCO Dünya Miras Komitesi 49. Oturumu'na ev sahipliği yapacağı hatırlatıldı; toplantının uluslararası iş birliğini güçlendireceği değerlendiriliyor.

Sergi faaliyetleri ve uluslararası görünürlük:

2026 yılında yurt içinde 166, yurt dışında 2 sergi gerçekleştirildiğini açıklayan Ersoy, Göbeklitepe ve Taş Tepeler kültürünün Berlin'de, Troya sergisinin ise Roma'da izleyiciyle buluştuğunu belirtti. Ayrıca İngiltere, İtalya ve Danimarka'da açılan ortak sergilere Türkiye koleksiyonlarının katıldığı ifade edildi.

Ersoy, kongrenin salt mevcut uygulamaları değerlendiren bir toplantı olmaktan öte, müzeciliğin geleceğine ilişkin ortak yaklaşımlar geliştirmek, kurumlar arasında kalıcı iş birlikleri kurmak ve yeni nesil müzecilik politikalarını tartışmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Kongreye destek verenlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin ülke ve dünya müzeciliği için yeni fikirlerin başlangıcı olmasını diledi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY