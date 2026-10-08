Müziğe yeniden yön veren Büşra Şimşek'in cesaret hikâyesi

müziğin peşinde:

Çorum'da yaşayan 32 yaşındaki görme engelli Büşra Şimşek, çocukluk hayali olan müziğe yıllar sonra geri döndü. Sosyal güvenlik bölümü mezunu olan Şimşek, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğunu söylüyor ve müzik öğretmeni olma hayalini hiç unutmadığını belirtiyor. Yaklaşık 10 yıl önce bir engelli merkezinde başladığı gitar eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan genç kadının yolu, geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası kapsamında katıldığı bir programla Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Müzik Akademisi ile kesişti.

erişilebilirlik ve belediye desteği:

Akademiye başlama sürecinde ulaşım zorluğu yaşayan Şimşek, ilk etapta durakları ve kapıları sayarak merkeze gelmeye çalıştığını anlatıyor. Çorum Belediyesi'nin tahsis ettiği engelli aracı sayesinde artık eğitimlere güvenle ve rahatlıkla ulaşıyor. Bu desteğin, eğitime devam etmesinde belirleyici olduğuna dikkat çeken genç kadın, erişilebilirlik konusunda sağlanan kolaylıklar için belediyeye teşekkür ediyor.

'Engelli olmak hiçbir şeye engel değildir. Asıl engel, bir kalıbın içerisine sığıp kalmaktır.' şeklindeki sözleriyle Şimşek, hem kendi azmini hem de toplumsal bakış açılarını sorgulayan bir duruş sergiliyor. Kendi ifadesiyle müzik; mutlu olduğunda, dertliyken, her anında yanında olan bir alan ve akademide arkadaşlarıyla kurduğu ortam, yeniden başlamasında en büyük desteklerden biri oldu.

akademide eğitim ve rolü:

Çorum Belediyesi Müzik Akademisi'nde gitar eğitimi alan Şimşek, aynı zamanda gençlik korosunda da yer alıyor. Akademinin eğitim sorumlusu ve gençlik korosu şefi Erman Toptaş, 'Çorum Belediyesi Müzik Akademisi 3 sene önce kuruldu. Müzik akademimizde gençlik merkezlerimizden bir üst seviye eğitim verebilmek için burayı oluşturduk. Burada enstrüman dersleri veriyoruz. Piyano, keman, gitar, klasik gitar, ud, kanun gibi Batı müziği, Türk müziği enstrümanları dersi veriliyor. Ayrıca gençlik koromuz var, konserler veriyoruz.' diyor.

Toptaş, Büşra ile yollarının bir arkadaş aracılığıyla kesiştiğini, Şimşek'in görev almak istediğini iletmesi üzerine akademide kendisine yer açıldığını ve bir konserlerinde Büşra'ya solo eser söyledirdiklerini ifade ediyor: 'O bizlere yardımcı oluyor. Bizler de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz.' Bu karşılıklı destek, katılımcının hem bireysel gelişimini hızlandırıyor hem de koronun zenginleşmesine katkı sağlıyor.

Şimşek'in hikâyesi, kişisel kararlılık, erişilebilirlik düzenlemelerinin önemi ve toplumsal desteğin birleştiğinde nasıl somut sonuçlar verdiğinin örneğini oluşturuyor. Akademide edindiği arkadaşlıklar, dersler ve belediye desteği sayesinde tekrar sahneye çıkma fırsatı bulan genç kadın, herkesi benzer imkânlardan yararlanmaya davet ediyor ve müziğin sınırlayıcı kalıpları kırmada güçlü bir araç olduğuna vurgu yapıyor.

Görme engelli Büşra'nın müzik tutkusu gerçeğe dönüştü