Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Müziği ve azmiyle İTÜ konservatuvarını kazanan Beyza

Doğuştan görme engelli Beyza Zelal Karay, azmiyle İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı; Yüksekova'da sevinç ve gurur yaşandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Müziği ve azmiyle İTÜ konservatuvarını kazanan Beyza

İTÜ konservatuvarına kabul edilen Beyza'nın başarısı

Beyza Zelal Karay, doğuştan görme engelli olmasına rağmen müzikteki azmi ve yeteneğiyle dikkat çekti ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kabul edildi. Bu başarı, genç öğrencinin uzun süredir süregelen çalışmasının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

kaymakamın ziyareti:

Hakkari Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Beyza'yı makamında kabul etti. Kaymakam Hülür, sosyal medya paylaşımında genç öğrencinin başarısından gurur duyduğunu belirterek şu ifadeyi paylaştı: "Yolun açık olsun Beyza. Yüksekova seninle gurur duyuyor".

yüksekova'daki karşılık:

Beyza'nın konservatuvara kabulü, Yüksekova'da sevinç ve gururla karşılandı. Bölge halkı ve yerel yetkililer, azmi ve yeteneğiyle öne çıkan bu sonucu memnuniyetle karşıladı; başarı, ilçede umut ve takdir duygusu yarattı.

HAKKARİ YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VOLKAN HÜLÜR, DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ BEYZA ZELAL KARAY’I MAKAMINDA...

HAKKARİ YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VOLKAN HÜLÜR, DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ BEYZA ZELAL KARAY’I MAKAMINDA AĞIRLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hadrianopolis'te arkeo-terapi çalıştayı kültürel mirası sanat yoluyla ele aldı
images

Yaz döneminde fırsatı değerlendirin: Akbaş'tan öğrencilere yol gösterici çağrı
images

Yazlık sinemaya kitap getirenlere içecek ikramı
images

Konya'nın spor altyapısına yeni soluk: selçuklu'da sporcu yetiştirme merkezinde...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymakam Haydaroğlu hasatın nabzını Feslek'te tuttu

Nazilli'de sahne ve iletişim kursları yeni dönemini açtı

Konya ovası'nda su tasarrufuna katkı veren erkenci kırmızı turpun ilk hasadı

Gaziantep'te sabah alevleri: Gece Gündüz restoranında yoğun müdahale

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı