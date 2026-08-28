Müziği ve azmiyle İTÜ konservatuvarını kazanan Beyza

İTÜ konservatuvarına kabul edilen Beyza'nın başarısı

Beyza Zelal Karay, doğuştan görme engelli olmasına rağmen müzikteki azmi ve yeteneğiyle dikkat çekti ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kabul edildi. Bu başarı, genç öğrencinin uzun süredir süregelen çalışmasının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

kaymakamın ziyareti:

Hakkari Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Beyza'yı makamında kabul etti. Kaymakam Hülür, sosyal medya paylaşımında genç öğrencinin başarısından gurur duyduğunu belirterek şu ifadeyi paylaştı: "Yolun açık olsun Beyza. Yüksekova seninle gurur duyuyor".

yüksekova'daki karşılık:

Beyza'nın konservatuvara kabulü, Yüksekova'da sevinç ve gururla karşılandı. Bölge halkı ve yerel yetkililer, azmi ve yeteneğiyle öne çıkan bu sonucu memnuniyetle karşıladı; başarı, ilçede umut ve takdir duygusu yarattı.

HAKKARİ YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VOLKAN HÜLÜR, DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ BEYZA ZELAL KARAY’I MAKAMINDA AĞIRLADI.