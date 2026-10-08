Müziğiyle sınırları kaldıran Büşra: 10 yıl sonra müziğe geri döndü

Büşra'nın yeniden müzikle buluşması:

Çorum'da yaşayan 32 yaşındaki görme engelli Büşra Şimşek, çocukluk hayali olan müziğe 10 yıl sonra yeniden sarıldı. Sosyal güvenlik bölümü mezunu olan Şimşek, küçük yaşta müzik öğretmeni olmayı istemiş ancak çeşitli nedenlerle bu hedefini ertelemek zorunda kalmıştı. Yaklaşık 10 yıl önce başladığı gitar eğitimini yarıda bırakan genç kadın, geçen yıl katıldığı bir program vesilesiyle müzikle yeniden karşılaştı.

3 Aralık Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Müzik Akademisi ile tanışan Büşra, burada gördüklerinden etkilenip tekrar müzik eğitimi almak için başvurdu. Korkularını yenip kursa düzenli katılmaya başlayan Şimşek, kısa sürede hem gitar derslerine devam etti hem de koroda şarkı söylemeye başladı.

Erişilebilirlik ve belediye desteği:

Başlangıçta akademiye ulaşım konusunda zorluk yaşayan Büşra, durakları ve kapıları sayarak merkeze geliyordu. Bu süreçte Çorum Belediyesi devreye girerek genç kadına destek oldu; belediyenin tahsis ettiği engelli aracı sayesinde eğitim merkezine güvenli ve rahat ulaşım sağlandı. Büşra, ulaşım desteğinin devam etmesinin eğitimine devamı açısından belirleyici olduğunu vurguluyor.

Akademide kendisini yalnız hissetmediğini, arkadaşları ve hocaların desteğiyle tedirginliğinin geçtiğini belirten Şimşek, 'Engelli olmak hiçbir şeye engel değildir. Asıl engel, bir kalıbın içerisine sığıp kalmaktır' sözleriyle deneyimini özetliyor. Müzik, onun için hem duygularını ifade etme aracı hem de sosyal bir ortam yaratma yolu olmuş durumda.

Akademinin yapısı ve eğitimler:

Çorum Belediyesi Müzik Akademisi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında çeşitli enstrüman ve korolar için eğitimler veriyor. Akademi eğitim sorumlusu ve gençlik korosu şefi Erman Toptaş, akademinin üç yıl önce kurulduğunu ve piyano, keman, gitar, klasik gitar, ud, kanun gibi Batı ve Türk müziği enstrümanlarında dersler sunduğunu aktarıyor. Ayrıca gençlik korosu faaliyetleri ve konserlerle katılımcılara sahne deneyimi kazandırılıyor.

Toptaş, Büşra'nın akademiye bir arkadaş vasıtasıyla ulaştığını, görev almak istemesi üzerine kurum olarak gerekli düzenlemeleri yapıp onu desteklediklerini belirtti. Bir konserde Büşra'ya solo eser de verildiğini söyleyen Toptaş, 'O bizlere yardımcı oluyor, bizler de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz' diyerek karşılıklı desteğin altını çiziyor.

Şimşek'in öyküsü, bireysel azim ile kamu desteğinin birleştiğinde nasıl somut fırsatlar yarattığını gösteriyor. Genç kadının mesajı ise net: herkesi yeteneklerini sınamak ve kalıpların dışına çıkmak için cesaretlendirmek. Büşra, müzikle yaşadığı bağı korumaya ve eğitimini sürdürmeye kararlı.

GÖRME ENGELLİ BÜŞRA ŞİMŞEK ENSTRÜMAN ÇALIYOR