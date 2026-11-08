Dolar 50,1693 +0,07%
Euro 56,0418 +0,30%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.667,73 +1,45%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,55 -0,78%
--°

Müzik ve anlatıyla veda: Eskişehir'de son veda konseri

Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası, Kıvanç Tepe yönetiminde Fahir Atakoğlu eserleriyle 10 Kasım için 'Son Veda' konseri sundu; gece plaket töreniyle son buldu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Müzik ve anlatıyla veda: Eskişehir'de son veda konseri

eskişehir'de son veda sahnelendi:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında bu hafta "Son Veda" adlı konserini izleyicilerle buluşturdu. Orkestra, sanatseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına yönelik kapsamlı bir sahne sunumu gerçekleştirdi.

sanatçı kadrosu ve eser seçkisi:

Konseri, Kıvanç Tepe yönetirken, repertuvarda besteci Fahir Atakoğlu’nun eserleri yer aldı; bu eserlerin orkestra düzenlemeleri yine Kıvanç Tepe tarafından yapıldı. Metin yazarlığını Cennet Türker üstlendi, sahne kurgusunu ise Şahan Gürkan tasarladı. Programa, korolarla birlikte zengin bir solist kadrosu eşlik etti: Ercan Irmak (ney), Onur Altıparmak (piyano), Eda Bingöl Gürkan (soprano), Leyla Ceren Koç (mezzo-soprano) ve Şahan Gürkan (bariton). Ayrıca etkinlikte VOX Ankara Oda Korosu da sahnedeydi.

anlatı ve sahne kurgusu:

Konserde müzik ile sahne anlatımı iç içe verildi; eserler Atatürk’ün yaşamı ve Cumhuriyet tarihindeki yeri üzerinden kurgulandı. Anlatıcılığı Leyla Ceren Koç ve Şahan Gürkan üstlendi. Dramatizasyonlarda Ali Murat Erengül Mustafa Kemal Atatürk’ü, Leyla Ceren Koç Fikriye Hanım’ı ve İpek İncekaş Zübeyde Hanım’ı canlandırdı. Orkestra, koro, solistler ve oyuncuların koordinasyonu ile Atatürk’ün yaşamından seçme kesitler izleyiciye aktarıldı.

geceye veda ve gelecek program:

Gecede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası anılırken cumhuriyetin kurucu mücadele ve idealleri de vurgulandı; dinleyicilere duygu yüklü anlar yaşatıldı. Unutulmaz konser, organizasyonda emeği geçen sanatçılara verilen plaketlerle sona erdi. Ayrıca orkestranın bir sonraki konseri 13 Kasım 2026 Cuma saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek; konseri James Ross yönetecek ve piyanist Oxana Shevchenko solist olarak yer alacak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI KAPSAMINDA BU HAFTA "SON VEDA" İSİMLİ KONSERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye’de kış öncesi ritüel: develere havut giydirme hayrı
images

Üçpınar zeytin festivali sanat, tat ve yarışmalarla dolu geçti
images

Gebze kültür merkezinde çocuklara coşku veren Kediler Sokağı sahnelendi
images

Atakum, İstanbul'da kırsal kalkınmadan kültüre uzanan hizmetlerini tanıttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz