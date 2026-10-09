Müzik ve sanatla nefes aldıran Mola Evi Didim'de açıldı

Fevzipaşa’da yeni buluşma noktası: Mola Evi

Didim Belediyesi tarafından Fevzipaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen Mola Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay katıldı; tören boyunca çocuklar merkezdeki alanları gezdi, etkinliklere katıldı ve programın sevgi dolu atmosferine ortak oldu.

Açılışta renkli etkinlikler:

Açılış günü, özel ihtiyaçlı çocuklar için hazırlanan etkinliklerde müzik, resim ve eğlence bir aradaydı. Çocuklar parmak boyalarıyla yaratıcı çalışmalar yaptı, pamuk şekeri ve içecek ikramlarıyla keyifli anlar yaşadı. Otizmli çocukların çeşitli enstrümanlarla müzik yapması ve hep birlikte şarkılar söylemesi, törende öne çıkan duygusal ve coşkulu karelerden oldu. Başkan Gençay, program boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek etkinlik alanlarını ziyaret etti ve açılışa katılanlarla balon uçurarak merkezinin simgesel açılışını gerçekleştirdi.

Merkezin hedefleri ve ailelere katkısı:

Mola Evi, özel gereksinimli çocukların güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini, farklı etkinliklerle sosyalleşmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Merkezde planlanan çalışmaların hedefi, çocukların sosyal yaşama katılımını güçlendirmek ve gelişimlerine katkı sunmak olarak ifade edildi. Ayrıca Mola Evi, ailelere günlük yaşamın yoğunluğu içinde nefes alma ve kendilerine zaman ayırma imkânı da tanıyacak bir destek merkezi olarak öne çıkıyor.

Başkan Hatice Gençay, açılış konuşmasında özel çocukların toplumsal yaşama daha fazla dahil edilmesine yönelik projelerin önemine vurgu yaptı ve merkezin Didim’e kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mola Evi’nin düzenli programları ve etkinlikleriyle hem çocuklara hem ailelerine sürdürülebilir destek sağlaması hedefleniyor.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY’IN KATILIMIYLA HİZMETE AÇILAN FEVZİPAŞA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR MOLA EVİ’NDE ÇOCUKLAR MÜZİK, SANAT VE EĞLENCE DOLU ETKİNLİKLERLE BİR ARAYA GELDİ.