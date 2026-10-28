Dolar 49,8239 +0,08%
Euro 55,5536 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.541,73 +0,23%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,51 +1,01%
--°

Müzikle cumhuriyet coşkusu Karabük'te yaşandı

Karabük’te ÜSTAD'ın 'Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet' konseri, Cumhuriyetin 103. yılını müzikle anarak katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Müzikle cumhuriyet coşkusu Karabük'te yaşandı

kurtuluştan kuruluşuna konserin ana hatları:

Karabük’te ÜSTAD tarafından düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet" konulu konser, Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelendi. Koro Şefi Ömer Günday yönetimindeki performans, çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

müzikle anlatılan tarih:

Konserde, Millî Mücadele ruhu ile Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan tarihî süreç, müziğin evrensel dili aracılığıyla yorumlandı. Seslendirilen eserler katılımcılarda derin duygular uyandırdı ve dinleyicilerde birlik ile dayanışma duygusunu güçlendiren anlar oluştu.

katılımlar ve teşekkür:

Programa Vali Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkan Vekili Fatih Dökmeci ile çok sayıda sanatsever katıldı. Konserin sonunda Vali Oktay Çağatay, bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen ÜSTAD yönetimine, Koro Şefi Ömer Günday ve tüm sanatçılara teşekkür etti.

Etkinlik, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde birlik, beraberlik ve millî mücadele değerlerini müzik yoluyla yeniden anma fırsatı sundu ve katılımcılarda kalıcı bir iz bıraktı.

KARABÜK&#039;TE ÜSTÜN SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ (ÜSTAD) TARAFINDAN CUMHURİYET&#039;İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ...

KARABÜK'TE ÜSTÜN SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ (ÜSTAD) TARAFINDAN CUMHURİYET'İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN “KURTULUŞTAN KURULUŞA CUMHURİYET” KONULU KONSER DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otobüste 29 ekim sürprizi: bando, bayraklar ve duygusal anlar
images

Osmaniye'de 103 metrelik bayrakla cumhuriyet coşkusu
images

Iğdır’da cumhuriyet coşkusu anıta çelenkle başladı
images

Kütahya Aile Derneği tarihi mirası cami ve türbelerde keşfetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş