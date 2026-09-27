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Nailbey Mahallesi'nde tartışma büyüdü: iki kişi bıçakla yaralandı

Elazığ Nailbey Mahallesi'nde çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturuyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nailbey Mahallesi'nde tartışma büyüdü: iki kişi bıçakla yaralandı

olayın ayrıntıları

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta, kimlikleri öğrenilemeyen şahıslar arasında başlayan tartışma büyüdü ve kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarıyla ilgili resmi bir ayrıntı verilmedi.

polis işlemleri ve soruşturma

Emniyet ekipleri, kavgaya karışan şahısların kimlik tespitine yönelik çalışma başlattı. Yetkililer, hastanede tedavi gören yaralıların sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınacakları bilgisini paylaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor.

ELAZIĞ&#039;DA ŞAHISLAR ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ'DA ŞAHISLAR ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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