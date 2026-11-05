Nakit varlıklar fonla değerlendirildi; KEPSAŞ stopaj artışı nedeniyle fondan çıktı

KEPSAŞ açıklaması: fon işlemlerinin perde arkası

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) yaptığı yazılı açıklamada, şirketin banka hesaplarındaki nakit varlıkların anlaşmalı bankanın önerisiyle yatırım fonunda değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada yürütülen işlemlerin mevzuata uygun olduğu vurgulandı ve sürecin banka aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

yapılan işlem ve gerekçesi:

Açıklamada, fon yatırımı kararının banka ile koordine edildiği, işlemlerin banka aracılığıyla yapıldığı ifade edildi. KEPSAŞ, işlem sırasında mevzuata uyumun sağlandığını belirterek, 05.09.2026 tarihinde stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirildiğini açıkladı.

kurumsal iletişimde öne çıkan noktalar:

Şirket mesajında Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. adına yapılan uygulamanın banka tavsiyesi doğrultusunda gerçekleştiği ve hukuki çerçeveye uygun hareket edildiği tekrarlandı. KEPSAŞ, fon giriş ve çıkışının gerekçesini açıklarken, özellikle 05.09.2026 tarihli stopaj değişikliğinin karar üzerindeki etkisini öne çıkardı.

KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (KEPSAŞ) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "STOPAJ YÜKÜNÜN ARTMASI NEDENİYLE FONDAN ÇIKIŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR" DENİLDİ.