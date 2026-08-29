Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Nallıhan girişinde tırın çarpması iki otomobili hasar verdi: yaralılar var

Nallıhan'da D-140 karayolu ilçe girişinde saat 16.00'da bir tırın iki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza oldu; yaralılar var.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Nallıhan girişinde tırın çarpması iki otomobili hasar verdi: yaralılar var

Nallıhan'da zincirleme trafik kazası

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir tırın iki otomobile çarpması sonucu öğleden sonra zincirleme trafik kazası yaşandı. Olay, D-140 karayolu ilçe girişinde, bir kafe işletmesi önünde kaydedildi; saat 16.00 civarında gerçekleştiği bildirildi.

kaza yeri ve zaman:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen nedenle 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, olayın zincirleme nitelikte olduğu belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi; yetkililer olay yerinde çalışma başlattı ve inceleme sürüyor.

ANKARA’NIN NALLIHAN İLÇESİNDE BİR TIRIN 2 OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI...

ANKARA’NIN NALLIHAN İLÇESİNDE BİR TIRIN 2 OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZADA YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden araç şarampole devrildi
images

Alanya'da maskeli döviz bürosu soygununda 3 kişi tutuklandı, 400 bin TL iade edi...
images

Rüzgar müdahaleyi zorluyor: Seydikemer ile Kaş arasındaki orman yangını 8. saatt...
images

İstanbul bağlantılı iki operasyonda taşıyıcı ve torbacı cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da aniden bastıran sağanak günlük yaşamı aksattı

Kaş'ta rüzgârın etkisiyle yayılan yangında mahalleler çevrildi, mücadele sürüyor

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden araç şarampole devrildi

Elazığ’da Ataşehir mahallesinde yıldırım cep telefonu kamerasına yansıdı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler