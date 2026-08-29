Nallıhan girişinde tırın çarpması iki otomobili hasar verdi: yaralılar var

Nallıhan'da zincirleme trafik kazası

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir tırın iki otomobile çarpması sonucu öğleden sonra zincirleme trafik kazası yaşandı. Olay, D-140 karayolu ilçe girişinde, bir kafe işletmesi önünde kaydedildi; saat 16.00 civarında gerçekleştiği bildirildi.

kaza yeri ve zaman:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen nedenle 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, olayın zincirleme nitelikte olduğu belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi; yetkililer olay yerinde çalışma başlattı ve inceleme sürüyor.

ANKARA’NIN NALLIHAN İLÇESİNDE BİR TIRIN 2 OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZADA YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.