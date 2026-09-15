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Nardüzü'nde damperi açık kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde damperi açık halde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı; ekipler olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nardüzü'nde damperi açık kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Arsuz'ta trafik kazası

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Nardüzü Mahallesi'nde bir kum yüklü kamyon devrildi. Kamyonun damperinin açık olduğu esnada devrilme meydana geldi. Kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine intikal eden ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Bölge trafiği güvenlik amaçlı düzenlendi ve kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kazaya ilişkin detaylı bilgi ve yaralının sağlık durumu hakkında resmi kaynakların açıklaması bekleniyor.

ARSUZ NARDÜZÜ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN GÖRÜNTÜ.

ARSUZ NARDÜZÜ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN GÖRÜNTÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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