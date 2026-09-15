Nardüzü'nde damperi açık kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Arsuz'ta trafik kazası

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Nardüzü Mahallesi'nde bir kum yüklü kamyon devrildi. Kamyonun damperinin açık olduğu esnada devrilme meydana geldi. Kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine intikal eden ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Bölge trafiği güvenlik amaçlı düzenlendi ve kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kazaya ilişkin detaylı bilgi ve yaralının sağlık durumu hakkında resmi kaynakların açıklaması bekleniyor.

ARSUZ NARDÜZÜ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN GÖRÜNTÜ.