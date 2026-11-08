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Narenciye üreticilerinin kaderi: destek ve navlun yardımı çiftçiyi ayakta tutar

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dalında kalan narenciye için ÇKS bazlı yerinde tespit, kilogram başına en az 5 lira nakdi yardım, navlun ve kredi erteleme talep etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Narenciye üreticilerinin kaderi: destek ve navlun yardımı çiftçiyi ayakta tutar

Yüreğir Ziraat Odası'ndan acil müdahale çağrısı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye üreticilerinin içinde bulunduğu sıkıntının derinleştiğini belirterek acil destek talep etti. Doğan, erkenci mayer limon ile erkenci primasol, miho wase, okitsu ve early mandalina gibi çeşitlerde hasadı yapılamayan ve dalında kalan ürünlerin üreticiyi iflasa sürüklediğini vurguladı. Bazı çeşitlerin yok pahasına, bazılarının ise ancak maliyetine satılması durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

dalında kalan ürünler için yerinde tespit ve nakdi destek:

Doğan, çözümün önce doğru tespitten geçtiğini ifade etti ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına dayanarak yerinde tespit yapılması gerektiğini söyledi. Bu tespitlerle dalında kalan ürün miktarlarının belirlenmesi ve üreticilere kilogram başına en az 5 lira nakdi yardım yapılmasının şart olduğunu kaydetti. Başkan Doğan, aksi takdirde daha büyük problemlerin kapıda olduğunu belirterek nakdi desteğin zamanında açıklanmasının çiftçiye doğrudan yansıyacağını; geç açıklanması halinde desteğin yalnızca ihracatçıya fayda sağlayacağını dile getirdi.

navlun ve kredi sorunlarının çözülmesi şart:

Navlun ücretlerinin yüksek seviyede olduğunu ve tır bulma sorununun ihracatı güçleştirdiğini belirten Doğan, navlun desteği verilmesi halinde daha fazla ürünün yurt dışına çıkacağını ve çiftçinin ürününün değerlendirilmesine katkı sağlanacağını söyledi. Aynı zamanda Ziraat Bankası kaynaklı kredi borçlarıyla ilgili olarak, vadesi geçmiş, vadesi gelen ve vadesi gelmekte olan borçların kapat-aç yapılmadan ertelenmesini talep etti. Doğan, üreticilerin yeni borç yükü olmadan üretime devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan, tarla, bağ, bahçe ve traktör gibi varlıkların yok pahasına satılmak istendiğini ancak alıcı bulunmadığını belirterek bunun temel nedeninin çiftçinin para kazanamaması ve krediye erişim zorluğu olduğunu söyledi. Politika faizinin yüzde 36 olmasına karşın özel bankalarda yüzde 50'nin üzerindeki faiz oranlarının yatırım yapılmasını imkansız hale getirdiğini, üreticilerin mecburen yüksek faizlerle kredi kullanmak zorunda kaldığını anlattı.

Doğan'ın çağrısı, destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu desteğinin derhal açıklanması, navlun teşvikleri ile birlikte ÇKS bazlı yerinde tespitlerin yapılması ve bankacılık tarafında acil erteleme tedbirlerinin alınması yönünde. Üreticinin ayakta kalabilmesi için bu adımların zaman kaybedilmeden atılması gerektiği mesajı öne çıkıyor.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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