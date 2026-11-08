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Narince kavşağında hakimiyet kaybı: iki otomobil çarpıştı, yedi yaralı

Kahta-Siverek Narince Kavşağı'nda gece iki otomobil çarpıştı; 7 kişi yaralandı, yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:23

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Narince kavşağında hakimiyet kaybı: iki otomobil çarpıştı, yedi yaralı

Kahta'da trafik kazası

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay, Kahta-Siverek kara yolunun 2’nci kilometresindeki Narince Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, 16 BJE 232 plakalı otomobili Mahsun K. (26), 44 PP 591 plakalı otomobili ise Sabri D. (50) yönetiyordu. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücüler Mahsun K. ve Sabri D. ile araçlarda bulunan Feride D. (47), Vedat D. (26), İbrahim Musab D. (12), Havva D. (9) ve Sera K. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza nedeniyle polis ekipleri olay yerinde çalışma gerçekleştirdi; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ...

KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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