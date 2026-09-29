Narko Tır İnönü Üniversitesi kampüsünde bilinçlendirme turu gerçekleştirdi

Narko Tır İnönü Üniversitesi kampüsünde bilgilendirme gerçekleştirdi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen programda Narko Tır, İnönü Üniversitesi öğrencileriyle buluştu ve bağımlılığın zararlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte, gençlerin uyuşturucu konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amaçlandı.

etkinlikte verilen bilgiler:

Program katılımcılara uyuşturucu maddelerin sağlık, sosyal ve eğitim hayatı üzerindeki olumsuz etkileri ile bağımlılığın belirtileri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Öğrencilerin soruları yanıtlanarak, koruyucu önlemler ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

hedef ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve benzer farkındalık programlarının devam edeceğini vurguladı.

NARKO TIR, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU