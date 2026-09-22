Narkotik ekiplerinden Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de eş zamanlı baskın: 160 gözaltı

Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde 8 iş yeri ile 5 vale noktası'nda gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 12 gram esrar ve 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB maddesi bulundu. Ayrıca 223 adet sentetik ecza hap ile 18 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Bunun dışında 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira para da operasyonlarda ele geçirildi.

Soruşturmanın seyri ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında toplam 160 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu: 160 gözaltı