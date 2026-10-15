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Narkotik köpeğinin takibi Kocaeli'de 338 bin sentetik ecza hapını ortaya çıkardı

Kocaeli'de otoyolda durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan kontrolde 338 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:19

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Narkotik köpeğinin takibi Kocaeli'de 338 bin sentetik ecza hapını ortaya çıkardı

Narkotik köpeğinin takibi Kocaeli'de 338 bin sentetik ecza hapını ortaya çıkardı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda İzmit ilçesinde bir aracı takibe aldı. Otoyol üzerinde durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan kontrol sonucu arama gerçekleştirildi.

operasyon ve ele geçirilen malzeme:

Yapılan aramada araçta 338 bin adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçirilen haplara ekipler tarafından el konuldu, paketleme veya saklama biçimine dair detaylar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sorumluluğunda sürdürülüyor.

Yetkililer, otoyol kontrollerinin ve narkotik köpeklerinin bu tür kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarının tespitinde etkin rol oynadığını belirtti.

KOCAELİ&#039;DE OTOYOL ÜZERİNDE DURDURULAN ARAÇTA, NARKOTİK KÖPEĞİYLE YAPILAN ARAMADA 338 BİN SENTETİK...

KOCAELİ'DE OTOYOL ÜZERİNDE DURDURULAN ARAÇTA, NARKOTİK KÖPEĞİYLE YAPILAN ARAMADA 338 BİN SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA ARAÇTA BULUNAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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