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Narkozda maç spikeri oldu: 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı derbiyi anlattı

Karaman'da burun ameliyatı sonrası narkoz etkisiyle derbiyi anlatan 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Abdullah'ın anları babası tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Narkozda maç spikeri oldu: 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı derbiyi anlattı

Karaman'da hastane odasında maç heyecanı:

Karaman'da burun ameliyatı geçiren 9 yaşındaki Abdullah Tayyip Zahma, narkozun etkisindeyken Fenerbahçe - Galatasaray derbisini anlatmaya başladı. Ameliyat sonrası odasına alındığı sırada kendini adeta maç spikeri gibi hisseden küçük taraftarın sesi ve anlatımı, çevresindekileri gülümsetti. O anlar, yanında bulunan babası Yasin Zahma tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ameliyat süreci ve kaza detayları:

Üç çocuk babası olan Yasin Zahma (40), oğlunun yaklaşık 1 metre yükseklikteki balkondan düşmesi sonucu burnunu kırdığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını aktardı. Burnundaki kırık nedeniyle ameliyata alınan Abdullah, ameliyathaneden çıktıktan sonra narkozun etkisiyle etrafa maçtan söz etmeye başladı. Baba Zahma, çıkarken oğlunun "Asensio" diye bağırdığını, diğer hastaları rahatsız etmemek için kendisini susturmaya çalıştıklarını söyledi.

Fanatizm, hayaller ve sosyal medyanın ilgisi:

Oğlunun açıklamalarını videodan izlediğini belirten Abdullah Tayyip Zahma, yaşadığı kazayı tam hatırlamadığını, ancak videolardan gördüklerini anlattı ve "Hayalim Fenerbahçe maçına gitmek ve Marco Asensio ile görüşmek" dedi. Baba Yasin Zahma ise hem kendisinin hem de oğlunun Fenerbahçe taraftarı olduğunu, Abdullah'ın bilinçaltındaki taraftarlığını ameliyat sonrası dışa vurduğunu belirtti. Videoda küçük taraftarın Asensio, Greenwood ve İrfan Can Kahveci gibi futbolcuların isimlerini sayıklaması yer alıyor.

Görüntülerin sosyal medyada geniş ilgi gördüğünü söyleyen aile, gelen geçmiş olsun ve iyi dilekleri için teşekkür etti. Baba Zahma, paylaşılan yorumların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili destek mesajlarına minnettarlığını dile getirdi.

KARAMAN’DA BURUN AMELİYATI GEÇİREN 9 YAŞINDAKİ FENERBAHÇE TARAFTARI ABDULLAH TAYYİP ZAHMA...

KARAMAN’DA BURUN AMELİYATI GEÇİREN 9 YAŞINDAKİ FENERBAHÇE TARAFTARI ABDULLAH TAYYİP ZAHMA, NARKOZUN ETKİSİNDEYKEN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİ ANLATMAYA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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