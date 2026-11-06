Narlıca'da hizmet adımları: başkan vekili Hasibe Akkan mahalle sakinleriyle buluştu

Narlıca ziyaretinde saha çalışmaları yerinde incelendi:

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, ilçede sürdürdüğü mahalle ziyaretleri çerçevesinde Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Programına bölgede devam eden yol çalışmalarıyla başlayan Akkan, uygulamanın ilerleyişini yerinde değerlendirdi ve çalışmanın mahalle yaşamına etkilerini yerinde gözlemledi.

yol çalışmaları ve ekip denetimi:

İncelemeler sırasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Akkan, saha personeline kolaylık diledi ve emekleri için teşekkür etti. Yapılan çalışmaların günlük hayatı kolaylaştırma amacını vurgulayan Akkan, planlanan müdahalelerin önceliklendirilmesi ve eksiklerin hızlıca giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

esnaf buluşması ve yeni parkın değerlendirilmesi:

Yol çalışmalarının ardından mahalle esnafını ziyaret eden Akkan, iş yeri sahipleriyle sohbet ederek hayırlı işler diledi ve onların görüşlerini dinledi. Ziyaretin son durağında Narlıca'ya kazandırılan yeni parkı gezen Akkan, çocuklar ve ailelerle sohbet ederek projeye ilişkin geri bildirim aldı. Vatandaşlar ve esnaf, gerçekleştirilen hizmetlerden memnuniyetlerini ileterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Gökhan Kanay da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kanay, Narlıca'ya gösterilen ilgi ve yürütülen hizmetlerin mahalle için önem taşıdığını belirterek, Seyhan Belediyesi ve Başkan Vekili Hasibe Akkan ile çalışanlara mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Ziyaret boyunca Akkan, hem yürütülen hizmetlerin denetimini yaptı hem de vatandaşların taleplerini yerinde not aldı. Mahalle sakinlerinin olumlu geri dönüşleriyle karşılaşan Başkan Vekili, çalışmalara devam edeceklerini ve ihtiyaçlara öncelik vermeye sürdüreceklerini ifade ederek Narlıca buluşmasını tamamladı.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRDÜĞÜ MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ YERİNDE DİNLEYEN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDEN AKKAN’IN SON DURAĞI NARLICA MAHALLESİ OLDU.