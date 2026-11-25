narlıdere'de ağaç kesimi sırasında ölüm

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ağaçlık bir alanda kesim yaparken bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu işçi Şerif Ali Yılmaz (54) hayatını kaybetti.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, alanda ağaç kesimi yapan Yılmaz'ın kestiği ağacın üzerine devrildiği ve ağacın başına isabet etmesiyle Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

soruşturma ve işlemler:

Yılmaz'ın cenazesi adli inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDEN ŞERİF ALİ YILMAZ (54)