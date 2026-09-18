Narlıkuyu'da fırtına özel tekneyi kıyıya vurdu, kısmen battı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi sahilinde demirli bulunan bir özel tekne, sabah saatlerinde çıkan fırtınada sürüklendi. Sürüklenen tekne, kara yollarına ait sosyal tesisin olduğu bölgede kıyıya çarparak yan yattı ve kısmen battı. Yan yatan tekne su alırken bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

fırtınanın etkisi ve sürüklenme:

Açıkta demirli olan tekne, sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle sürüklendi. Kıyıya çarpmanın ardından teknenin yan yatmasıyla birlikte su alması gözlendi; olayın nedeni olarak kuvvetli rüzgar ve deniz koşulları gösterildi.

kurtarma çalışmaları:

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kıyıdan müdahale etti. Kıyıdan yapılan çalışmanın ardından çağrılan bir gezi teknesine bağlanan özel teknenin kurtarılması için operasyon başlatıldı. Yetkililer, Akdeniz'de fırtınanın zaman zaman etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE TEKNE FIRTINA DA KIYIYA VURARAK KISMEN BATARKEN, KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.