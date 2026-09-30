NATO'yu asla yenemeyeceklerini vurgulayan rutte'den putin'e net uyarı

Rutte'nin Brüksel açıklamaları:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Euronews Savunma ve Uzay Zirvesi'nde Rusya'dan gelen nükleer tehdit mesajına ilişkin olarak ittifakın yanıtını açıkladı. Rutte, Rusya'nın ilettiği mektubun içeriğini tam olarak doğrulayamayacağını ancak NATO'nun tepki verdiğini belirtti. Rutte, savunma amaçlı bir ittifak olduklarını vurgulayarak, Moskova'ya 'nükleer tehditlere son verin' mesajı iletildiğini söyledi.

Nükleer uyarıya yanıt:

Rutte, 'Biz savunma amaçlı bir ittifakız. Nükleer tehditlere son verin. Bu kesinlikle yersiz ve hiçbir şekilde yardımcı olmuyor' ifadelerini kullandı. Rutte, Rus mektubunda tam olarak ne yazdığını açıklamanın Rusya'nın sorumluluğunda olduğunu belirtti ve ittifakın kısa, net ve açık bir yanıt verdiğini aktardı.

Putin'in kapasitesi ve ittifakın gücü:

Soru üzerine Rutte, Baltık ülkelerine yönelik nükleer silah kullanım riskini değerlendirdi ve 'Hayır değil. Putin, NATO'yu asla yenemeyeceğini biliyor. NATO, Rusya'dan çok daha güçlü. Bizi yenmelerinin hiçbir yolu yok' dedi. Rutte, bu tür söylemlerin Ukrayna'daki kötü seyreden durumun yarattığı endişeden kaynaklandığını ve bunların ittifakı bölmeye yönelik hamleler olduğunu ekledi.

Ukrayna cephesi ve destek çağrısı:

Rutte, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, 'Ayda 43 bin Rus öldürülüyor veya ağır şekilde yaralanıyor' sözünü aktardı ve Ukrayna'nın cephe hattını tuttuğunu, altı ay veya bir yıl öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu belirtti. Ukrayna'nın önümüzdeki hafta ve aylar için hava savunma füzelerine ihtiyacı olduğu vurgulandı ve müttefiklere 'Lütfen verebileceğiniz ne varsa verin. Bu hayat kurtarıyor' çağrısı yapıldı.

NATO savunma hazırlığı ve dayanışma:

Rutte, ittifakın topraklarını korumaya hazır olduğunu, tehdit algılanırsa bununla ilgileneceklerini söyledi. NATO'nun 'tek bir komuta yapısı' ve '32 müttefik' ile birlikte hareket ettiğini belirterek, Avrupa'da yaşanacak herhangi bir hibrit olayın Ukrayna'ya desteği azaltmayacağını, aksine artıracağını ifade etti. Estonya ve Letonya gibi ülkelerin olası bir tehdette ilk arananlar olacaklarını hatırlattı.

Jeopolitik etkiler ve uzun vadeli tehditler:

Rutte, İran savaşının enerji piyasasına etkisine değinirken, Avrupa'nın savunma yeteneğini güçlendirmenin önemine işaret etti. Ayrıca NATO 3.0 kavramını, daha eşit yük paylaşımı ve artan taahhütlerle güçlenen bir ittifak olarak tanımladı. Çin'e ilişkin değerlendirmede ise 2030'da bin nükleer savaş başlığına ulaşabilecekleri ve ordularına devasa yatırımlar yaptıkları uyarısını yineledi.

Rutte'nin mesajı net: ittifak savunmada kararlı, Ukrayna'ya destek sürecek ve Moskova'nın nükleer söylemleri ittifakı bölmeye yönelik bir strateji olarak ele alınıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’dan NATO’ya iletilen "nükleer tehdit" mesajına yanıt verildiğini ve ittifakın Moskova’ya "Nükleer tehditlere son verin" mesajı ilettiğini açıklayarak, "Putin, NATO’yu asla yenemeyeceğini biliyor" dedi.