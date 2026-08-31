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Nazifpaşa’da alevler evlere ulaşmadan durduruldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Nazifpaşa köyünde çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle köy evlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nazifpaşa’da alevler evlere ulaşmadan durduruldu

Nazifpaşa köyündeki ot yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Nazifpaşa köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların 112 hattına bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede müdahale gönderildi ve alevler, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve kullanılan birimler:

Yangına, Pazaryeri Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri, Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz ile jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler hızla çevrelenerek söndürme çalışmaları yürütüldü.

Alan, zarar ve alınan önlemler:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı ve köy evlerine sıçraması önlendi. Olayda yaklaşık 2 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında yerleşim yerlerine yakın otluk ve kuru alanlarda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KÖY EVLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KÖY EVLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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