Nazik ziyaret: Kaymakam Ömer Cimşit gazilerle bir araya geldi

Nazik ziyaret Ayvalık'ta

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kaymakam Ömer Cimşit 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette hedef, gazilerle bir araya gelmek ve yaklaşan anma etkinliklerini değerlendirmek oldu.

ziyaretin gündemi:

Ziyaret sırasında 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında ilçede planlanan programlar konuşuldu. Kaymakam Cimşit, gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti ve dernek temsilcilerinin taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde etkinliklerin düzenlenmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

katılımcılar ve iletilen mesajlar:

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve gaziler tarafından karşılanan Cimşit'e ziyarette; Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik eşlik etti. Cimşit, şehitler ile gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu vurguladı ve temsilcinin talep ile önerilerini not aldı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. İlçe yönetimi ve dernek temsilcileri, yaklaşan anma programlarının koordinasyonu konusunda iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

AYVALIK’TA KAYMAKAM CİMŞİT’TEN GAZİLERE NAZİK ZİYARET