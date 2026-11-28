kestane üretiminde aydın ve nazilli:

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde toplam 82.758 ton kestane üretimi gerçekleşti. Bu üretimin önemli bir kısmı Ege'de yoğunlaşırken, Aydın ili 25.362 ton ile ülke üretiminin yaklaşık yüzde 31'ini karşıladı. İl içinde öne çıkan ilçe ise Nazilli oldu; ilçenin 11.440 ton üretimi, Aydın'ın kestane üretiminin yaklaşık yüzde 45'ine denk geliyor.

dökek kuyularında hasat sonrası süreç:

Hasat sonrası uygulanan geleneksel dökek kuyuları yöntemi, üretimin ayıklama aşamasında hâlâ yaygın olarak kullanılıyor. Kestaneler toplandıktan sonra belirli süre kuyularda bekletiliyor; bu işlem dikenli kabukların ve dış katmanların ayrışmasını kolaylaştırıyor. Kuyulardan çıkarılan kestaneler daha sonra temizleme ve ayıklama işlemlerinden geçirilerek piyasaya sunuluyor. Bu geleneksel yöntem, üreticiler arasında nesilden nesile aktarılan pratikler arasında yer alıyor.

ekonomi, koruma ve sürdürülebilirlik çabaları:

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, kestanenin bölge ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. İl genelinde üretim miktarının yüksek olması tedarik zincirinde ve pazarlamada avantaj sağlarken, aynı zamanda kaliteyi koruma gerekliliğini de gündeme getiriyor. Coğrafi işaretli Aydın kestanesi için üretim kalitesinin artırılması, markalaşma ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AYDIN, TÜRKİYE KESTANE ÜRETİMİNİN YÜZDE 31’İNİ KARŞILARKEN, NAZİLLİ İLÇESİ İSE 11 BİN 440 TONLUK ÜRETİMLE İLİN KESTANE ÜRETİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 45’İNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.