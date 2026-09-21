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Nazilli başkanı saha çalışmasında incir üreticilerinin yanında

Dr. Ertuğrul Tetik, Çaylı ve Derebaşı mahallelerinde muhtar ve vatandaşlarla buluştu, incir hasadı yapan üreticilere destek sözü verdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli başkanı saha çalışmasında incir üreticilerinin yanında

Nazilli'de mahalli ziyaretler

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Çaylı ve Derebaşı mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde bölge halkının talep ve önerileri yerinde dinlendi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

muhtarlar ve vatandaşlarla görüşme:

Başkan Tetik, mahalle muhtarlarından bölgedeki ihtiyaçlar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi; yerinde tespitlerin belediye çalışmaları için yol gösterici olacağını ifade etti.

incir üreticileriyle hasat buluşması:

Ziyaretler kapsamında incir hasadı yapan üreticilerle de bir araya gelen Dr. Ertuğrul Tetik, çiftçilerin hasat çalışmalarına eşlik etti ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Başkan Tetik, çiftçilerin emekle yetiştirdiği ürünlerin hak ettiği değere kavuşması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Nazilli Belediye Başkanı, görüşmelerin yerel ihtiyaçların belirlenmesine ve uygulamaya dönük adımların hızlandırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

BAŞKAN TETİK, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN TETİK, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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