Nazilli Belediyesi devlet karayolunda eş zamanlı temizlik çalışması başlattı

Nazilli Belediyesi, kent içi ulaşım hatlarından biri olan devlet karayolu boyunca kapsamlı bir temizlik ve düzenleme operasyonu başlattı. Çalışma, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli mesaisini içeriyor ve güzergahtaki estetik ile güvenlik unsurlarını birlikte ele almayı hedefliyor.

Çalışma alanı ve iş bölümü:

Ekipler, iki ayrı bölgede eş zamanlı görev yapacak şekilde planlandı. Bir grup Millet Bahçesi bölgesinden şehirlerarası otogara kadar olan bölümde temizlik ve bakım uygulaması gerçekleştirirken, diğer ekip otogardan İsabeyli Mahallesi sınırına kadar olan güzergahta çalışıyor. Çalışmalar kapsamında yol kenarlarında biriken atıkların toplanması ve yeşil alanlarda gerekli budama, çim bakım ve düzenleme işlemleri yapılıyor.

Hedefler ve yerel yönetimin değerlendirmesi:

Belediye yetkilileri, operasyonun amacını ulaşım koridorlarının daha düzenli ve temiz görünmesini sağlamak olarak ifade etti. Eş zamanlı yürütülen müdahalelerin hız ve etkinliği artırdığı vurgulanırken, çalışmaların kent genelindeki benzer programlarla uyumlu şekilde sürdürüleceği belirtildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, program doğrultusunda yürütülen temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarında görev alan tüm personele teşekkür etti.

Planlı çalışma takvimi çerçevesinde ekiplerin önümüzdeki günlerde de kent genelindeki temizlik ve bakım faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN DEVLET KARAYOLUNDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI