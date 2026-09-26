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Nazilli devriyesi sonuç verdi: 28 yıl 5 ay hapisle aranan şahıs cezaevine gönderildi

Nazilli'de jandarma devriyesi sırasında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 28 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan M.C. (30) yakalandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nazilli devriyesi sonuç verdi: 28 yıl 5 ay hapisle aranan şahıs cezaevine gönderildi

Nazilli devriyesi sonuç verdi:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında aranan şahıslar üzerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, M.C. (30) yakalandı.

yakalama ve suç detayı:

Edinilen bilgiye göre, zanlı hakkında 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 28 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Jandarma ekipleri devriye sırasında şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

adli süreç ve sonraki işlem:

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı; işlemlerin tamamlanmasının ardından M.C. cezaevine teslim edildi. Yetkililer, Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 28 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, DEVRİYE ESNASINDA...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 28 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, DEVRİYE ESNASINDA YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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