Nazilli devriyesi sonuç verdi: 28 yıl 5 ay hapisle aranan şahıs cezaevine gönderildi

Nazilli devriyesi sonuç verdi:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında aranan şahıslar üzerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, M.C. (30) yakalandı.

yakalama ve suç detayı:

Edinilen bilgiye göre, zanlı hakkında 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 28 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Jandarma ekipleri devriye sırasında şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

adli süreç ve sonraki işlem:

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı; işlemlerin tamamlanmasının ardından M.C. cezaevine teslim edildi. Yetkililer, Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 28 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, DEVRİYE ESNASINDA YAKALANDI.