Nazilli kampüsünde öğrenci odaklı yatırımlar ve inceleme turu

Nazilli kampüsünde inceleme ve değerlendirme:

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Sümer Kampüsü birimlerinde bir dizi inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu. Rektör Kent'e program boyunca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge ve Genel Sekreter Yardımcısı V. Av. Dr. Mehmet Boynikar eşlik etti.

Nazilli İİBF Dekan V. Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu ile fakültenin akademik ve idari personelinin katıldığı programda Rektör Kent, fakültenin sınıflarını, amfilerini, laboratuvarlarını, kütüphanesini ve idari birimlerini gezerek yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

yapılan yatırımlar ve yenileme çalışmaları:

Program kapsamında İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen yatırımlar tanıtıldı. Akademik sunum, konferans, toplantı ve ortak çalışma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 316 bin 183 TL tutarında yatırım ile modern donanıma sahip çok amaçlı sunum ve konferans salonu oluşturuldu.

Kantin önü bahçe ve ortak kullanım alanlarında öğrencilere açık alanda dinlenme, sosyalleşme ve çalışma imkânı sağlamak amacıyla yaklaşık 350 bin TL tutarında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda atıl durumdaki ahşap pergola ve kamelyalar onarılarak boyandı, üst örtü uygulamalarıyla daha kullanışlı hale getirildi. Zemin tesviyesi ve beton uygulamaları yapılırken ahşap oturma banklarının bakım ve onarımları tamamlandı; yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları düzenlendi.

Sosyal ve kültürel hayatı desteklemek üzere yaklaşık 75 bin TL tutarında yatırımla masa tenisi ve büyük boy satranç takımı temin edildi, bir ressam tarafından mezuniyet hatırası duvarı hazırlandı. Ayrıca öğrencilerin görüş, talep ve önerilerini iletmeleri için dilek ve şikâyet kutuları yerleştirildi.

öğrenci odaklı düzenlemeler ve görüş alışverişi:

Toplantıda Rektör Kent, ADÜ’nün bütün birimlerinde olduğu gibi Nazilli İİBF’de de öğrenci odaklı yaklaşımın benimsendiğini vurguladı. Öğrencilere sunulan eğitim imkânlarının geliştirilmesi, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sırasında Rektör Kent öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Öğrencilerin görüş ve önerilerinin önemsendiği; eğitim-öğretim süreçlerinin öğrenci merkezli anlayışla geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Rektör Kent, yürütülen tüm faaliyetlerde araştırma üniversitesi vizyonu ile hareket edildiğini belirtti.

sümer kampüsü incelemeleri:

Programın devamında Rektör Kent, Sümer Kampüsü'nde bulunan Nazilli Meslek Yüksekokulu ile Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu (SHMYO) ziyaret etti. Sümer Kampüs Koordinatörü ve Nazilli MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özçağ ile Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kahraman ve akademik-idari personel ziyarette hazır bulundu.

Kampüs koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özçağ, yeni akademik yılda hayata geçirilmesi planlanan projeler ve kampüsün teknik ile fiziki imkânları hakkında Rektör Kent’e bilgi verdi. Rektör, kampüsün mevcut durumu, ihtiyaçları ve geliştirilmesine yönelik konularda akademik ve idari personel ile öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Kent, ADÜ'nün güçlü akademik kadrosu, gelişen fiziki altyapısı ve öğrenci merkezli anlayışıyla eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayarak ziyaretini sonlandırdı.

ADÜ REKTÖRÜ PROF. DR. KENT, NAZİLLİ İİBF VE SÜMER KAMPÜSÜ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU