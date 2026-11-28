Proje ve amaç:

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, yerel sanayinin artan ara eleman ve nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermek üzere Nazilli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yatılı bir meslek lisesi kurulması kararlaştırıldı. Proje, ilçedeki genç istihdamını kalıcı şekilde artırmayı ve mezunların iş bulma kaygısını azaltmayı hedefliyor.

Eğitim modeli ve sanayi entegrasyonu:

Kurulması planlanan okul, öğrencileri yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda OSB içindeki orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında doğrudan pratik eğitim alacak şekilde yetiştirecek. Bu yapı sayesinde sanayiciler, ihtiyaç duydukları kalifiye personeli okuldan yakın zamanda temin edebilecek; öğrenciler ise teoriyi uygulamayla pekiştirerek işe daha hazır hale gelecek.

Yatılı sistemin benimsenmesi, çevre il ve ilçelerden gelecek öğrencilerin barınma sorununu çözerek eğitim erişimini genişletecek. Böylece eğitim fırsatları daha fazla gençle buluşacak ve bölge genelinde nitelikli iş gücü havuzu güçlenecek.

Yerel iş birliği ve süreç:

Projeyle ilgili stratejik görüşmelerde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Al ve Başkan Yardımcısı Melike Kahya ile Nazilli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Önel ve OSB Müdürü Yaşar Barış arasında ilk adımlar atıldı. Görüşmelerde, okulun sanayinin gereksinimleriyle uyumlu programlar geliştirmesi ve mezunların hızlı biçimde istihdama yönlendirilmesi üzerinde duruldu.

Açıklamada, proje sayesinde okullardan mezun olan gençlerin işsizlik sorununu azaltmanın ve kısa sürede istihdam sağlamanın hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca, Aydın Sanayi Odası ve Nazilli’deki diğer oda ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilerek eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve yerel ekonomiye doğrudan katma değer sağlanması planlanıyor.

İmar onayı ve sonraki adımlar:

OSB genişleme alanı içindeki okul yeri için bakanlığa sunulan imar planının onaylandığı bildirildi. İmar işlemlerinin tamamlanmasının ardından okulun temellerinin atılması bekleniyor; proje, önümüzdeki süreçte resmi adımlarla hız kazanacak şekilde ilerleyecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Nazilli’de mesleki eğitimin niteliğinin yükseltilmesi ve sanayinin kalifiye iş gücü ihtiyacının yerinde karşılanması amaçlanıyor. Bu model, bölgedeki gençlerin hem mesleki donanımını artıracak hem de mezuniyet sonrası istihdam olasılıklarını güçlendirecek bir yaklaşım sunuyor.

NAZİLLİ OSB’DE MESLEKİ EĞİTİM HAMLESİ