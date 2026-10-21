Nazilli şehirspor Germencik deplasmanında galibiyete odaklandı

Süper Amatör Lig'in açılış haftasında Nazilli Şehir Spor Kulübü, 25 Ekim Pazar günü Germencikspor ile karşılaşmak üzere Germencik İlçe Stadı'na konuk olacak. Maçın ilk düdüğü 16.00'da çalacak ve siyah-beyazlı ekip, sezona üç puanla başlama hedefiyle sahaya çıkacak.

hazırlık dönemi ve takım performansı:

Teknik Direktör Ayhan Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen yaklaşık 1,5 aylık kamp sürecinde Nazilli temsilcisi, Esat Ergüler Tesisleri'nde sıkı bir çalışma dönemi geçirdi. Takım, hazırlık döneminde oynadığı 5 maçtan da yenilgisiz ayrılarak lig başlangıcı öncesi iddiasını pekiştirdi. Kulüp içinde 'Naz Naz' olarak anılan ekip, saha içi disiplin ve savunma organizasyonunda özellikle dikkat çekti.

güvenlik kararı ve taraftar düzenlemesi:

Karşılaşma öncesinde İlçe Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, pazar günü oynanacak mücadelede deplasman taraftarı alınmayacak. Bu karar, Nazilli taraftarlarının sezonun ilk maçında stadyumdan takımlarını destekleyemeyeceği anlamına geliyor ve kulüpte taraftarlar arasında üzüntüye yol açtı.

Maç günü için teknik ekip, oyuncu seçimleri ve taktik hazırlıklarını tamamlamış durumda. Yönetim ve teknik kadro, Germencik deplasmanından alınacak üç puanın sezonun ilerleyen haftalarındaki hedefler açısından önem taşıdığını vurguluyor. Taraftar desteğinin tribünde olmayacak olması, takımın performansını saha içinde konsantrasyonla sürdürmesini daha da gerekli kılıyor.

SÜPER AMATÖR LİG'İN AÇILIŞ HAFTASINDA PAZAR GÜNÜ GERMENCİKSPOR'A KONUK OLACAK NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, MAÇA MUTLAK GALİBİYET PAROLASIYLA ÇIKIYOR. HAZIRLIK DÖNEMİNİ NAMAĞLUP TAMAMLAYAN SİYAH-BEYAZLILARIN BU ZORLU MÜCADELESİNE, GÜVENLİK KARARI GEREĞİ DEPLASMAN TARAFTARI ALINMAYACAK.