Nazilli Şehirspor kadrosunu sekiz imza ile genişletti

transfer dalgası: imzalar törenle resmileşti

Aydın Süper Amatör Lig temsilcisi Nazilli Şehirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer atağına geçti. Kulüp, daha önce kadroya kattığı Mehmet Ersavaş’ın ardından sekiz futbolcuyla daha sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

İmzalar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Esat Ergüler Tesisleri’nde düzenlenen törenle atıldı. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyetin katıldığı törende oyuncuların lisans işlemleri de tamamlanarak takımın kadro derinliği güçlendirildi.

yeni transferlerin pozisyon dağılımı:

Takıma katılan isimler; sağ bek Onur Kiremitçi, stoperler Efecan Dilmen ve Mustafa Acar, sol bek Eren Doğu, orta saha oyuncuları Deniz Yumurtacı, Mehmet Bozkurt Çağıran ve Serkan Zeybek ile hücum oyuncusu Selim Acar şeklinde açıklandı. Yönetim, bu isimlerle hem savunma hattında hem de hücumda alternatif ve tecrübe kazandırmayı hedefliyor.

oyuncuların kariyer geçmişi:

Onur Kiremitçi (28) Nazillispor altyapısından yetişti; Yıldızgücü Çal Belediyespor, Pamukörenspor, Kuyucakspor ve Çine Madranspor formaları giydi.

Efecan Dilmen (27) daha önce Aydın BŞB., Ortaköyspor, Dalyanspor, Marmaris FK, Muğla Üniversitesi, Bozcaadaspor ve Milas FK takımlarında görev aldı.

Mustafa Acar (35) Kemerspor, Kırıkhanspor, Muğlaspor, Şile Yıldız, Kızılcabölük, Osmaniyespor, Kuyucakspor, Adaletgücü ve Çine Madranspor deneyimine sahip.

Selim Acar (38) hücum hattında yer alacak; geçmiş takımları arasında Yıldızgücü, Osmanbükü, Didim Belediyespor, Sökespor, Karpuzlu Belediyespor, Sarayköy 1926, Pamukörenspor, Aydın BŞB., Feslek Gelenbe, Pınarbaşıspor, Kuyucakspor, 1958 Yenicespor, Yamalakspor ve Pamukspor bulunuyor.

Deniz Yumurtacı (36) orta sahada görev yapıyor; Muğlaspor, Kavaklıdere Belediyespor, Akyaka Belediyespor, Ortaca Belediyespor, Yıldızgücü, Pamukörenspor, İsabeyli Şırlan ve Pamukspor altyapı geçmişine sahip.

Mehmet Bozkurt Çağıran (31) ise Yıldızgücü, Didim Belediyespor, Pamukörenspor, Kuyucakspor, 1958 Yenicespor ve Yamalakspor formaları giydi.

Eren Doğu (23) Kuşadası Küçük Ada Spor altyapısından yetişti; Samsunspor, Kuşadasıspor, Kuşadası 1922, Davutlar Belediyespor, Yamalakspor ve Pamukörenspor deneyimi bulunuyor.

Serkan Zeybek Nazilli Pınarbaşıspor altyapısından gelme; Ortaklar Belediyespor, Sultanhisar, Çobanisa, Kurtuluşspor, Pamukörenspor, İsabeylispor, 1958 Yenice, Yenipazar Gençlerbirliği ve Pamukspor formalarını terletti.

Kulüp yetkilileri, yapılan takviyelerin takımın rekabet gücünü artıracağını ve yeni sezonda hedeflere ulaşmak için gerekli sinerjiyi sağlayacağını belirtti. Taraftarlar, kadrodaki tecrübe ile genç isimlerin uyumunu takip ediyor.

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG TEMSİLCİSİ NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, YENİ SEZON ÖNCESİ TRANSFER ATAĞINA KALKTI. SİYAH-BEYAZLI EKİP, MEHMET ERSAVAŞ’IN ARDINDAN 8 FUTBOLCUYU DAHA KADROSUNA KATTI.