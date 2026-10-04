Dolar 49,1509 +0,09%
Euro 55,0151 -0,45%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,47 -0,06%
EUR/USD 1,1188 -0,62%
Brent Petrol 101,64 -0,60%
--°

Nazilli Ticaret Odasında yön değişimi: Özen Akgün 4 yıl için başkan seçildi

Nazilli Ticaret Odası seçimlerini beyaz liste adayı Özen Akgün kazandı; 18 komiteden 13'ünde üstünlük sağlayan Akgün, 4 yıl görev yapacak.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli Ticaret Odasında yön değişimi: Özen Akgün 4 yıl için başkan seçildi

seçim sonucu:

Nazilli Ticaret Odası (NTO) başkanlık seçiminde oy sayımı tamamlandı ve beyaz liste adayı Özen Akgün oylamadan galip ayrıldı. Seçim, saat 17.00 itibarıyla sona erdi; mevcut başkan ve mavi liste adayı Nuri Arslan ile yarışan Akgün, yapılacak görevi 4 yıl boyunca yürütecek.

Seçimde toplam 18 komite oy kullandı; beyaz liste 13 komitede üstünlük sağlayarak 1.093 oy alırken, mavi liste 1.007 oyda kaldı. Sonuç, Nazilli iş dünyasının yönetim kadrosunda bir değişime işaret ediyor.

komite bazlı oy dağılımı:

Komitelerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 1. Komite mavi 84 - beyaz 68 (1. Komitede oy kullananlar arasında Nuri Arslan da vardı), 2. Komite mavi 30 - beyaz 28, 3. Komite mavi 15 - beyaz 16, 4. Komite mavi 75 - beyaz 64, 5. Komite mavi 77 - beyaz 88, 6. Komite mavi 25 - beyaz 40, 7. Komite mavi 52 - beyaz 75, 8. Komite mavi 35 - beyaz 51, 9. Komite mavi 67 - beyaz 71.

Diğer komitelerde ise 10. Komite mavi 106 - beyaz 130, 11. Komite mavi 67 - beyaz 77, 12. Komite mavi 82 - beyaz 95, 13. Komite mavi 41 - beyaz 43, 14. Komite mavi 48 - beyaz 37, 15. Komite mavi 106 - beyaz 107, 16. Komite mavi 47 - beyaz 54, 17. Komite mavi 24 - beyaz 27 ve 18. Komite mavi 26 - beyaz 22 olarak kayda geçti.

sonucun yorumu:

Hesaplamalara göre beyaz listenin 1.093 oyu, mavi listenin 1.007 oyunu geride bıraktı. Seçimin sonucu, NTO'nun önümüzdeki dört yılındaki yönelimlerini ve oda karar alma mekanizmalarını etkileyecek; komiteler arasındaki dar farklar seçimin rekabetçi geçtiğini gösteriyor.

Özen Akgün yeni başkan olarak göreve başlarken, oda organlarının ve üyelerin bundan sonraki süreçte izleyeceği adımlar, Nazilli iş çevresinin önceliklerini şekillendirecek.

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NDA BAŞKANLIK SEÇİMİ TAMAMLANIRKEN, OYLAMADAN GALİP AYRILAN ÖZEN AKGÜN...

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NDA BAŞKANLIK SEÇİMİ TAMAMLANIRKEN, OYLAMADAN GALİP AYRILAN ÖZEN AKGÜN ODANIN YENİ BAŞKANI OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmurca köyünde kadınların yükünü hafifleten salça makinesi desteği
images

Efeler'de oyun saati: ilçe milli eğitim müdürü sınıfta çocuklarla eşlik etti
images

Aydın'da minikler kitapla buluştu, bilekliklerle dostluk ördü
images

Ceviz büyüklüğündeki dolu Altınözü'nde stadyumu beyaza bürüdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymaklı'da tırın geç fark ettiği araçlar zincirleme çarpışmaya yol açtı

Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, iki çocuk dahil üç yaralı

Besni gecesi şimşeklerle gündüze dönüştü

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip