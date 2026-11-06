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Nazilli'de 2 sokak yenileniyor: İstiklal Mahallesi zemin güçlendiriliyor

Nazilli Belediyesi İstiklal Mahallesi 2 Sokak'ta eski asfaltı kazıyor, zemin stabilizasyonu yapıp yolu parke taşıyla yenileyerek ulaşımı iyileştirecek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de 2 sokak yenileniyor: İstiklal Mahallesi zemin güçlendiriliyor

çalışmanın kapsamı:

Nazilli Belediyesi kent genelindeki yol yenileme programı çerçevesinde İstiklal Mahallesi 2 Sokak'ta çalışmalara başladı. Bölgede mevcut asfalt tamamen kazılacak ve zeminin daha dayanıklı hale getirilmesi için stabilizasyon işlemleri gerçekleştirilecek. Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra yol, uzun ömürlü bir kaplama sağlamak üzere parke taşı ile yeniden döşenecek.

amaç ve saha çalışması:

Çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, projenin önceliğinin ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli güzergahlarda seyahat etmesini sağlamak olduğunu belirtiyor. Saha uygulamaları, zemin etüt ve stabilizasyon adımlarını takip eden sistematik bir program içinde sürdürülüyor.

İstiklal Mahallesi sakinleri, uzun süredir ihtiyaç duyulan yenilemenin başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti. Yapılan müdahalenin hem günlük ulaşımı kolaylaştırması hem de bölgedeki altyapı dayanıklılığını artırması hedefleniyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINA İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE DEVAM...

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINA İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE DEVAM EDİYOR. 2 SOKAK’TA BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ESKİ ASFALT TAMAMEN KAZINARAK ZEMİN YENİLENECEK, ARDINDAN YOL PARKE TAŞIYLA MODERN VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLECEK.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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